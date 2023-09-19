Болельщики Ювентуса оскорбляли Маурицио Сарри во время матча 4-го тура Серии А с Лацио (3:1).

Спортивный суд Италии оштрафовал Ювентус на 2 тысячи евро, информирует инсайдер Мирко Николино. Согласно источнику, поклонники "Старой синьоры" скандировали оскорбительные выражения в адрес бывшего главного тренера своей команды Маурицио Сарри. Это событие произошло на 36-й минуте матча с Лацио.

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После этого матча 4-го тура Серии А Сарри отказался общаться с прессой из-за претензий к судейству. Тренер "орлов" посчитал, что судейская бригада "убила" его команду в Турине. Позже записи с дополнительных камер подтвердили, что третий гол Ювентуса в ворота римлян был забит по правилам.

Напомним, что Сарри тренировал Ювентус в течение одного сезона 2019/20, в котором привёл команду к золотым медалям. Однако стиль игры и конфликты в раздевалке не убедили руководство в состоятельности тренера, и Маурицио был уволен.

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