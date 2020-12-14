"Я слышал заявление, это часть моей работы. То, что он забил гол, хорошая новость. У Пауло был непростой период после коронавируса. Мне было приятно слышать его слова любви к Ювентусу. Мы видим его капитаном в будущем.

Жоау Фелиш стал целью Ювентуса и Интера – итальянцы готовы пожертвовать своими звездами

Знаю, что ему сделано предложение, которое поднимет его в топ-20 самых высокооплачиваемых игроков в Европе. Мы ждем ответа. Но самое главное – ответы на поле. Мы все хотим, чтобы он стал одним из топ-5 футболистов. Он пока еще не там и понимает это", – сказал Аньелли Tuttosport.

Действующий контракт Пауло с Юве рассчитан до лета 2022-го. В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 7 матчей, в которых отметился голом.

Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ