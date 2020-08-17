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Ювентус определился с суммой, за которую готов продать Роналду – сенсационные цифры

12:16 - Читати українською
Ювентус определился с суммой, за которую готов продать Роналду – сенсационные цифры
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Фанаты "Старой синьоры" рискуют больше не увидеть португальца в футболке любимой команды.

Туринский клуб исключил Криштиану из списка игроков, которые не продаются. Более того, Ювентус готов расстаться с Роналду за довольно скромные 60 млн евро, сообщает Sport.es со ссылкой на TMW.

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Такой шаг является желанием клуба сэкономить на зарплате португальца, который зарабатывает 23 млн евро за сезон. Продажа Роналду позволит Юве сэкономить деньги на перестройку команды согласно видению Андреа Пирло, который недавно был назначен главным тренером вместо Маурицио Сарри. Кроме Криштиану, туринцы готовы попрощаться с любым игроком – неприкасаемых в клубе больше нет.

В сезоне 2019/20 Роналду стал лучшим бомбардиром Ювентуса, забив 37 голов во всех турнирах. Его контракт рассчитан еще на 2 года. Главным претендентом на 35-летнего португальца называют ПСЖ.

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