Накануне Ювентус сообщил 29-летнему нападающему, что не будет активировать опцию выкупа в Атлетико после двух лет аренды, утверждает Marca .

Ювентус определил 3 приоритета на усиление, пытаясь провернуть фирменный трюк.

Итальянцы должны заплатить за Морату мадридцам 35 миллионов евро, но у них сейчас не так много средств. Очевидно, что Альваро придется возвращаться в столицу Испании, но его будущее там довольно призрачное – он не входит в планы Диего Симеоне на следующий сезон, хотя имеет действующий контракт. За ситуацией внимательно следит Барселона.

Напомним, для Мораты этот приход в Юве уже второй за карьеру. В этом сезоне форвард отыграл 48 матчей, в которых отличился 12 голами и 9 ассистами.