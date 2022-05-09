Сезон 2021/22 сложно назвать удачным для Ювентуса. Второй год подряд без Скудетто и ранний вылет из Лиги чемпионов уже на первой стадии плей-офф – руководство клуба явно ждало других результатов.

Малиновский в эпицентре новой Аталанты на фоне интереса топ-клубов – вызов для Гасперини после провального сезона

Несмотря на это, увольнять Массимилиано Аллегри, который в первую каденцию в Турине завоевал с Ювентусом пять Скудетто, никто не собирается. Даже если туринцы проиграют Интеру в финале Кубка Италии и завершат кампанию без трофеев, то 54-летний наставник, соглашение которого рассчитано еще на 3 года, все равно останется на своем посту, сообщает Calciomercato.

Финал Кубка Италии 2021/22 Ювентус – Интер состоится в среду, 11 мая. Начало – в 22:00 по Киеву.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?