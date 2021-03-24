Туринский Ювентус выбрал пять игроков, которых точно не будет продавать летом 2021 года.

Федерико Кьеза, Деян Кулусевски, Маттейс Де Лигт, Артур и Данило точно не покинут Ювентус в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Роналду готов покинуть Ювентус ради Реала

Отмечается, что насчет остальных игроков, включая Криштиану Роналду, "Старая синьора" готова рассмотреть трансферные предложения. Такие ветераны как Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффон близки к завершению карьеры.

Добавим, что Роналду начали активно связывать с возвращением в Реал – Криштиану будто бы готов покинуть Ювентус ради мадридского гранда.

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