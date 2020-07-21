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Ювентус определился с главным тренером на следующий сезон – заявление директора туринцев

21 июля 10:47 - Читати українською
Ювентус определился с главным тренером на следующий сезон – заявление директора туринцев
Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри / Фото ФК Наполи

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи развеял все слухи относительно тренерского кресла туринцев.

"Все это СМИ. Я нахожусь здесь в течение 10 лет, мы на вершине таблицы 9 лет в режиме нон-стоп. Юве брал трофеи с Аллегри в течение 5 лет, и до сих пор нас связывают с ним после ничейных результатов или даже побед.

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Без сомнения, Сарри будет тренером Ювентуса в следующем сезоне", – заявил Паратичи для Football Italia.

Напомним, Маурицио Сарри возглавил Юве летом 2019-го. За 4 тура до завершения серии А туринцы уверенно лидируют, также команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

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Италия Ювентус Ювентус Маурицио Маурицио Сарри Массимилиано Массимилиано Аллегри Фабио Паратичи
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