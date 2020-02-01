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Ювентус определился с главной трансферной целью на лето

13:36 123 Читати українською
Ювентус определился с главной трансферной целью на лето
Поль Погба / Sky Sports

"Старая синьора" еще раз попытается вернуть хавбека Поля Погба, которого в 2016 году отпустила в АПЛ.

Ювентус попытается приобрести Погба летом, информирует Calciomercato. Туринцы готовы предложить "красным дьяволам" нескольких своих игроков, а также солидную доплату.

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Напомним, Погба выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год. Чемпион мира регулярно попадает под волну критики со стороны фанатов Манчестер Юнайтед и английских футбольных экспертов, поэтому не прочь сменить чемпионат.

К слову, в текущем сезоне Погба сыграл за Манчестер Юнайтед 8 матчей во всех турнирах. В его активе 2 голевые передачи.

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