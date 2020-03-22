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Ювентус определился с будущим Кьеллини – ветерану 35 лет

08:25 113 Читати українською
Ювентус определился с будущим Кьеллини – ветерану 35 лет
Джорджо Кьеллини и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Легендарный защитник Юве Джорджо Кьеллини имеет еще порох в пороховницах.

Руководство Ювентуса не намерено прекращать сотрудничество с Джорджо Кьеллини, контракт которого истекает летом, сообщает Goal.

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Туринцы предложили 35-летнему защитнику новое соглашение до июля 2021-го, на что итальянец ответил предварительным согласием.

Напомним, большую часть нынешнего сезона Джорджо пропустил из-за травмы. В текущем розыгрыше Серии А Кьеллини провел лишь три матча, однако сумел отличиться голом.

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