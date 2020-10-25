Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи развеял все слухи о возможном уходе из туринского клуба Пауло Дибалы.

"Мы обсуждаем продление контракта, конечно, мы заинтересованы в сохранении Пауло в Турине.

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Был сложный период, потому что мы были заперты в отеле на две недели из коронавирус и не могли ни с кем встречаться, но мы общались", – сказал Паратичи для Football Italia.

Напомним, Пауло защищает цвета Юве с 2015-го. Действующий контракт аргентинского форварда с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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