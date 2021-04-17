Переход хавбека "нероверди" – главная цель "Старой синьоры" летом, утверждает Calciomercato.

Аталанта имеет шанс подписать 43-летнего Буффона

Туринцы сделают ставку на подписание Локателли в ближайшее трансферное окно. Наставник Юве Андреа Пирло является давним ценителем таланта опорника Сассуоло и уже пытался подписать его в прошлом году. Сам Локателли стремится пойти на повышение после третьего подряд сезона в Эмилии-Романье. Контракт воспитанника Милана действует до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне Мануэль Локателли провел 27 матчей в Серии А, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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