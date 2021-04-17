Ювентус определил приоритетный трансфер на лето – Пирло настаивал на нем в прошлом году
Менеджмент туринского Ювентуса выбрал лидера Сассуоло Мануэля Локателли главной целью на рынке в летнее трансферное окно.
Переход хавбека "нероверди" – главная цель "Старой синьоры" летом, утверждает Calciomercato.
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Туринцы сделают ставку на подписание Локателли в ближайшее трансферное окно. Наставник Юве Андреа Пирло является давним ценителем таланта опорника Сассуоло и уже пытался подписать его в прошлом году. Сам Локателли стремится пойти на повышение после третьего подряд сезона в Эмилии-Романье. Контракт воспитанника Милана действует до лета 2023-го.
В нынешнем сезоне Мануэль Локателли провел 27 матчей в Серии А, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.