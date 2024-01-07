"Старая синьора" подавала апелляцию по делу о коррупционном скандале "Кальчополи", из-за которого Ювентус потерял чемпионство сезона 2005/06.

Ювентус потребовал у Федерации футбола Италии компенсировать 443 млн евро за присуждение чемпионства 2005/06 Интеру. Судебное дело продолжается еще с 7 ноября 2011 года, сообщает Calcio E Finanza.

Ювентус добыл волевую победу в Кубке Италии – Гатти "привёз" уже на первой минуте

После нескольких апелляций Ювентус обратился в Государственный совет. Окончательно рассмотрение дела завершилось в октябре 2023 года. Несмотря на это, "Старая синьора" требовала компенсацию судебных расходов, но, согласно итальянским законам, покрывать их должна именно та сторона, которая подавала апелляцию.

Таким образом, Ювентус должен заплатить еще по 5 млн евро каждой из сторон, к которой судился – Интера и Федерации футбола Италии. Напомним, что "Кальчополи" – коррупционный скандал в итальянском футболе в 2006 году, когда было доказано "работу" Ювентуса с арбитрами.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра