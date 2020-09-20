"Ювентусу нужен центральный нападающий. Суареса можно исключить из этого списка, так как он сможет получить паспорт только после дедлайна трансферного окна и того момента, когда мы можем отправить заявку игроков для участия в Лиге чемпионов.

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Мы оценивали вариант Суареса, когда он был нам предложен. Луис находился в процессе получения итальянского гражданства, поэтому мы оценили возможность его регистрации в конкретное время. Это невозможно, поэтому он никогда не был по-настоящему близок к переходу", – приводит слова Паратичи Football Italia.

В то же время, авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что на уругвайца серьезно нацелен мадридский Атлетико. Для этого перехода Луису осталось только разорвать свой контракт с Барселоной. Ожидается, что с этим проблем не возникнет, ведь Рональд Куман откровенно не рассчитывает на Суареса.

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