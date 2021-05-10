Поражение от Милана может стать последним поединком для наставника Ювентуса Андреа Пирло во главе туринского клуба.

Ювентус решил уволить Пирло уже по завершении этого сезона, но отставка может произойти раньше, утверждает Football-Italia со ссылкой на La Stampa.

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Отмечается, что уже на следующий поединок против Сассуоло, который запланирован на 12 мая, команду может вывести ассистент Пирло Игор Тудор. Интересно, что сам Андреа пока опровергает слухи о возможном увольнении с должности.

Напомним, Ювентус был разбит Миланом (0:3) и покинул место в топ-4 Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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