В воскресенье, 23 марта, Ювентус объявил об увольнении главного тренера Тьяго Мотты.

Экс-тренер Милевского и Малиновского возглавит Ювентус – увольнение Мотты туринцам влетит в кругленькую сумму

"Клуб благодарит Тьягу Мотту и всех его помощников за проявленный профессионализм и работу, проделанную за эти месяцы с энтузиазмом и самоотдачей, и желает им всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении.

В то же время "Старая синьора" огласила имя нового наставника. Им стал Игор Тудор, который уже завтра проведёт свою первую тренировку.

Как информирует Gazzetta dello Sport, хорватский специалист подпишет краткосрочный контракт до конца сезона. Однако если ему удастся вывести Ювентус в Лигу чемпионов, его соглашение автоматически будет продлено.

Ювентус сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка после 29 туров.

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