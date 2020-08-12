Ювентус официально расторг контракт с Матюиди

Чемпионы Италии на своем официальном сайте подтвердили уход 33-летнего хавбека. Стороны решили расторгнуть контракт, который был рассчитан еще на один сезон.

Игуаин готов уйти из Ювентуса – туринцам придется выполнить одно условие

Ювентус приобрел Матюиди из ПСЖ летом 2017-го за 25 млн евро. За три года в Турине чемпион мира провел 133 матча, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Француз трижды выигрывал Серию А, а также по разу Кубок и Суперкубок Италии.

Ожидается, что новым клубом Матюиди станет Интер Майами, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм.

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