Ювентус избавился от еще одного игрока, который не вписывался в планы Андреа Пирло

Чемпионы Италии на своем официальном сайте объявили о разрыве контракта с нападающим Гонсало Игуаином. Такое решение принесет клубу ущерб в размере 18,3 млн евро.

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Ювентус четыре года назад заплатил Наполи за Игуаина сумасшедшие 90 млн евро. Аргентинец провел за "Старую синьору" 105 матчей, отличился 48 голами. Ожидается, что его новым клубом станет Интер Майами.

Добавим, что ранее Пирло похожим образом избавился от еще одного игрока Ювентуса – Блеза Матюиди.

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