Нападающий Ювентуса Аркадиуш Милик пролонгировал свое сотрудничество с туринцами, хотя не провел ни секунды на поле в этом сезоне.

Ювентус на официальном сайте сообщил о продлении контракта с Миликом до июля 2027 года.

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Ранее сообщалось, что "Старая синьора" пошла на такой шаг, чтобы обеспечить себе финансовую устойчивость. Аркадиуш должен был заработать 3,5 млн евро за следующий сезон, однако теперь эта сумма равномерно разделена на следующие две кампании.

Стоит добавить, что Милик из-за травмы не сыграл ни одного матча в этом сезоне. Ювентус же якобы намерен досрочно расторгнуть контракт с поляком, выплатив ему компенсацию в размере 1,75 млн евро.

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