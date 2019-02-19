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Ювентус официально продал форварда Черри в Кальяри

19:52 24 Читати українською
Ювентус официально продал форварда Черри в Кальяри
Альберто Черри / Фото ФК Кальяри

Нападающий Ювентуса Альберто Черри отныне полностью принадлежит Кальяри.

Ювентус и Кальяри договорились о полноценном трансфера Альберто Черри, сообщает официальный сайт туринцев.

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Своего нападающего "старая синьора" получила 9 млн евро.

К этому времени 22-летний игрок защищал цвета Кальяри на правах аренды.

В текущем сезоне Серии А Черри провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличался. После 24-х туров чемпионата Италии Кальяри занимает 14-ю строчку.

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