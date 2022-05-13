Четвертая команда Италии показала игровую форму, в которой будет выступать в сезоне 2022/23.

Презентация прошла на Альянц Стедиум – домашней арене Юве. Как и прежде, техническим партнером клуба остается Adidas, а титульным спонсором – Jeep.

Кьеллини объявил об уходе из Ювентуса

Футболки выполнены в традиционных для Ювентуса бело-черных цветах. При этом черные полосы не сплошные, а состоят из большого количества треугольников, которые являются частью архитектуры клубного стадиона. Впервые в новой экипировке туринская команда сыграет 16 мая в последнем домашнем матче сезона против Лацио, сообщает официальный сайт "Старой синьоры".

Футболки уже продаются в официальном фан-шопе итальянского гранда. Цена детской – 70 евро, взрослой – 90.

Напомним, 11 мая туринцы проиграли Интеру в финале Кубка Италии. Это означает, что впервые за 11 лет Ювентус завершит сезон без трофеев.