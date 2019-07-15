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Ювентус официально представил Ремзи

19:45 178 Читати українською
Ювентус официально представил Ремзи
Аарон Рэмзи / Фото ФК Ювентус

Лагерь туринского клуба пополнился очередным звездным новичком.

Аарон Рэмзи был официально представлен в статусе игрока Ювентуса, сообщает официальный сайт клуба.

Директор Арсенала признался, почему клуб не продлил контракт с Рэмзи

Игрок будет выступать за "Старую синьору" под 8-м номером, о деталях сделки не сообщается.

Напомним, 28-летний валлиец защищал цвета лондонского Арсенала в 2008-2019 годах. Хавбек присоединился к туринцам на правах свободного агента.

В прошлом сезоне АПЛ Рэмзи провел 28 матчей, в которых отметился 4 голами и 6-ю ассистами.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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Италия Трансферы Ювентус Ювентус Трансферы Чемпионата Италии Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Арсенал Арсенал Трансферы Ювентуса
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