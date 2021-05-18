"Старая синьора" подготовила новую форму к финалу Кубка Италии 19 мая, сообщает официальный сайт клуба.

Милан официально представил новую форму с нетипичным дизайном

Домашний вариант получил традиционные белые и черные полосы. Однако, теперь они приобрели более классический вид – полосы каждого из цветов будут одинакового размера. Техническим спонсором туринцев является немецкая компания Adidas. Новая форма Юве выполнена с учетом экологичности, а новая технология позволит экипировке оставаться прохладной и сухой на протяжении матчей благодаря оптимизации терморегуляции.

К слову, финал Кубка Италии Аталанта – Ювентус состоится в среду. Начало поединка в 22:00.

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