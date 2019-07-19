Ювентус официально представил Де Лигта – новичок выбрал игровой номер

Маттейс Де Лигт представлен в качестве игрока Ювентуса. Экс-капитан Аякса провел первую пресс-конференцию и получил футболку с игровым номером.

Новичок Ювентуса Маттейс Де Лигт будет выступать за "Старую синьору" под 4-м номером. Именно такая цифра была на спине 19-летнего центрбека и в Аяксе.

Де Лигт – игрок Ювентуса

Сегодня защитник дал первую пресс-конференцию в качестве игрока Ювентуса.

"Переход в Ювентус – серьезный шаг и большая честь для меня. Я получил немало положительных эмоций от фанатов и надеюсь отблагодарить их тем же. Я разговаривал с Сарри, ведь именно он стал одной из причин, почему я здесь.

Мое фото с футболкой Ювентуса? В 2006-м я увлекался игрой Фабио Каннаваро. Я всегда был болельщиком этого клуба, поэтому бесконечно рад оказаться здесь. Когда я играл в Турине с Аяксом, то был поражен атмосферой на стадионе.

Номер 4 – особенный для меня. Надеюсь, что смогу оправдать все ожидания", – цитирует Де Лигта официальный сайт "бьянконери".

Первый после Роналду по зарплате, маленькая сумма отступных – главные миллионы из трансфера Де Лигта в Ювентус