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Ювентус официально подписал защитника Сассуоло Демираля

5 июля 22:43 36 Читати українською
Ювентус официально подписал защитника Сассуоло Демираля
Мери Демираль / Getty Images

Защитник Сассуоло Мери Демираль официально стал игроком Ювентуса.

Ювентус официально подписал контракт с турецким защитником Мери Демиралем, сообщает твиттер клуба.

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Сообщается, что за игрока выплатили 18 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет.

Вторую половину сезона 2018/19 Демираль провел в составе Сассуоло, отыграв 14 матчей и отметившись 2 голами.

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