Ювентус официально отреагировал на информацию о переговорах с Барселоной и Миланом по трансферу Бернардески

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что не удивлен интересом других клубов к игрокам его команды.

"У Ювентуса большой качественный состав, поэтому это нормально, что другие клубы интересуются нашими футболистами. Однако нет никаких переговоров о Бернардески – ни с Барселоной, ни с Миланом", – цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

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Отметим, что 25-летний футболист, перешедший в туринский клуб из Фиорентины в 2017 году, не является игроком стартового состава при Маурицио Сарри и в последний раз играл с первых минут еще 7 декабря.

В текущем сезоне Бернардески провел за туринский Ювентус 20 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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