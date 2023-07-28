Руководство Ювентуса не станет обращаться в CAS, чтобы оспорить решение УЕФА.

Ювентус со смирением принял решение УЕФА исключить туринский клуб из розыгрыша Лиги конференций в сезоне 2023/24. Как заявил президент Ювентуса Джанлука Ферреро, клуб не станет подавать апелляцию в CAS.

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Также "бьянконери" не станут оспаривать свой штраф. "С отказом от апелляции мы хотим окончательно закрыть этот вопрос. Мы предпочитаем положить конец периоду неопределенности. В новом сезоне Ювентус сосредоточится на чемпионате и Кубке Италии", – отметил Ферреро.

Место Ювентуса в Лиге конференций заняла Фиорентина, которая по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла 8 место в турнирной таблице.

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