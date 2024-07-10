Полузащитник Ниццы и сборной Франции Кефрен Тюрам пошел по стопам своего отца и стал игроком Ювентуса.

На своем официальном сайте туринцы объявили о переходе Кефрена Тюрама. Французский полузащитник подписал контракт с Ювентусом до 30 июня 2029 года.

Ювентус избавился от проблемного форварда, который не знает, как правильно произносится его фамилия

Ницца получит от "Старой Сеньоры" за своего игрока 20 миллионов евро. За "орлят" Тюрам выступал с 2019 года. Кефрен сыграл в 167 матчах, в которых забил девять голов и оформил 12 результативных передач. Француз успел дебютировать за национальную команду. Дидье Дешам вызвал игрока в марте 2023 года.

Напомним, что Кефрен сын Лилиана Тюрама, который выступал за Ювентус с 2001 по 2006 годы. В составе туринцев Лилиан дважды завоевывал титул чемпиона Италии.

"Чарівний Майк": затягнув Францію у півфінал Євро-2024, хотів стати форвардом, називав Златана лайном