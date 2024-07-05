Голкипер Микеле Ди Грегорио на правах аренды перешел из Монцы в Ювентус, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение между 26-летним итальянцем и Ювентусом действует до 30 июня 2025 года. Кроме того, в соглашении предусмотрено обязательство выкупа контракта при условии достижения определенных спортивных целей. Если игрок будет выкуплен, Ювентус заплатит 13,5 миллионов евро в течение трех финансовых лет, а эта сумма может увеличиться на 2 миллиона евро при определенных условиях.

К слову, Ди Грегорио является воспитанником Интера и отправлялся в аренды в Ренате, Авеллино, Новару и Порденоне. В прошлом сезоне вратарь провел 34 матча за Монцу, в которых пропустил 37 мячей, сохранив ворота на замке в 14 поединках.

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