Ювентус на официальном сайте сообщил о трансфере Дугласа Луиса, который до этого выступал в составе Астон Виллы.

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Контракт рассчитан на 5 лет. Фабрицио Романо сообщал, что бразилец обошелся "Старой синьоре" в 28 млн евро+"вилланы" получили Сэмюэла Илинга и Энцо Барренечеа.

Добавим, что Дуглас Луис выступал за Астон Виллу с 2019 года, провел 204 матчей, в которых отметился 22 голами и 24 ассистами. Также вызывался в сборную Бразилии (16 поединков).

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