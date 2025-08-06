Ювентус официально избавился своего главного универсала – он перешел в клуб, в котором играл его отец
Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании Веа. Как информирует L'Equipe, американец перешел на правах аренды, стоимостью 1 млн евро. Олимпик будет иметь право выкупа игрока за 14 млн евро + 3 млн евро в виде бонусов.
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Веа покидает Турин после двух сезонов и 73 матчей во всех турнирах. Он был главным универсалом туринской команды – и мог сыграть на обоих флангах на позиции латераля. Также Тьяго Мотта и Игор Тудор периодически ставили его в атаку.
Тимоти присоединился к Марселю спустя 25 лет после своего отца Джорджа, который приехал играть в Прованс в сезоне 2000/01.
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