Очередное Дерби Италии между Ювентусом и Интером проходило в Турине. Ценители золотой эры Серии А должны были пустить небольшую слезу, ведь обе команды возглавляли звезды 90-х и "нулевых". "Бьянконери" возглавляет Игорь Тудор, а "нерадзурри" ведет в бой Кристиан Киву – легенды своих клубов.

Обе команды представляют Италию в Лиге чемпионов. Миланцы недавно сыграли в финале турнира, а туринцам пророчат значительное продвижение в плей-офф. Особого шарма встрече добавлял тот факт, что лучших матчей в Европе в субботу не планировали – на Ювентус Стэдиум смотрел весь мир.

Еще одним лейтмотивом дерби стало братское противостояние в семье Тюрам – Маркуса (нападающий "змей") и Кефрена (хавбек "Старой синьоры). Они пересекались не только в игровых эпизодах, но и в постоянных спорах с арбитром. К счастью, до драк не дошло.

Матч полностью оправдал ожидания болельщиков. Дело не только в большом количестве голов. Просто игра сама по себе выглядела здорово – команды демонстрировали высокие скорости, а на поле чувствовался нерв. В конце концов, в нем продолжались невероятные повороты сценария, ведь ничья никого не устраивала по принципиальным вопросам.

Впрочем, главным украшением дерби стали фантастические голы. Счет уже на 14-й минуте открыл Ювентус. Подача с углового оказалась неудачной, однако хозяева выиграли подбор и провели атаку вторым темпом. Локателли забросил мяч на дальнюю штангу, а Бремен выиграл борьбу и сбросил в центр штрафной – точно под удар Келли. Ллойд элегантно пробил в касание под правую штангу.

Ответ Интера прилетел на 32-й минуте. Комбинация перед штрафной площадью полностью оголила зону на линию полукруга – туда прибежал Чалханоглу, который нанес фантастический удар. Точно в левый нижний. 1:1!

Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за Ювентусом. На 38-й минуте Йилдиз открылся между двумя опорниками и получил разрезной пас от Бремера, после чего вколотил метров с 25-ти. Зоммер тянулся за мячом и почти спас Интер, однако сфера была отправлена слишком точно – прямо под левую стойку. 2:1!

Таким образом, в Дерби Италии появился еще один сюжет. Турки забили два из трех голов до перерыва, но на этом они не останавливались. Через 20 минут после старта второго тайма Интер сравнял счет.

Снова отличился турок. Бастони забросил сферу на дальнюю штангу, а там Тюрам и Зелиньски выиграли верховую борьбу. Все завершилось скидкой на линию штрафной под удар Чалханоглу – а тот положил корпус и вколотил с полуоборота. Точно в левый нижний! 2:2!

На 76-й же минуте Ювентус впервые вынужден был отыгрываться. Маркус Тюрам забил классический для себя гол, замкнув подачу Димарко с углового – 2:3! Впрочем, уже на 83-й счет сравнялся. Кефрен Тюрам ответил в стиле брата, пробив головой после навеса Йилдиза со стандарта. 3:3! Лилиан Тюрам не скрывал своего восторга.

Обе команды не собирались играть на ничью. До последних минут основного времени трудно было понять, как завершится поединок. В конце концов, все было решено на 1-й компенсированной благодаря удачным заменам Игоря Тудора. В середине второго тайма он бросил в бой Аджича и Дэвида – они и поставили точку.

И какая это была точка! Джонатан открылся перед штрафной и сбросил мяч черногорцу, а тот решился на выстрел метров с 30-ти. Зоммер тянулся, но от его рук сфера залетела в левую девятку. 4:3! Этот гол оказался победным для Ювентуса. Дерби Италии удалось.