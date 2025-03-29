В поединке 30-го тура чемпионата Италии Дженоа на выезде уступила Ювентусу (0:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 30-й тур

Ювентус – Дженоа – 1:0

Гол: Йилдиз, 26

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Ювентус в дебютном матче Игора Тудора принимал Дженоа. Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский не попал в основу и начинал игру со скамейки запасных.

Уже на 7-й минуте хозяева должны были выходить вперед: Влахович получил передачу на правом фланге, промчался к воротам и отдал передачу-конфету на Йылдиза – турок в падении сумел замкнуть мяч в сетку, а Маттурро в последний момент смог подставиться и заблокировать. Лишь после этого арбитр сигнализировал об офсайде у Душана. В ответ Френдруп из-за пределов штрафной пытался забросить голкиперу "за шиворот", однако Ди Грегорио успел вернуться в рамку и спасти от позора.

В середине тайма туринцы вышли вперед: Йилдиз промчался по правому флангу, попутно обыграв двух защитников, ворвался во вратарскую и с нулевого угла пробил под перекладину.

После перерыва рисунок не изменился, команды демонстрировали равную игру с небольшим преимуществом хозяев. На 71-й минуте на поле появился Малиновский, заменив Жана Онана, и уже через мгновение заработал "горчичник" за опасный подкат.

У Калюлю был шанс удвоить преимущество туринцев, однако с его ударом головой в левый угол ворот после навеса с углового справился кипер. В ответ Де Винтер замыкал заброс с корнера – мимо правой стойки. На 85-й минуте Йылдиз совершил очередной феноменальный проход, выкатил под удар Влаховичу, но Душан упустил момент. Однако мяч остался у "Старой синьоры" и Локателли сумел нанести пушечный выстрел – Леали отбил перед собой, а защитники генуэзцев подчистили.

Победа позволила Ювентусу набрать 55 очков и закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. Дженоа с 35-ю пунктами двенадцатая.

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