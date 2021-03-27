"Я подумал, что клуб, видимо, очень доверяет своему бывшему игроку и такому человеку, как Пирло. Возможно, они думают, что он может стать отличным тренером. Знание клуба и футбола помогает, но тренерская работа – это совсем другое, сначала нужно учиться и набираться опыта. Но вы можете чему-то научиться, в том числе в качестве тренера Ювентуса.

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Я прошел очень много этапов, начиная с молодежных команд, и думаю, что улучшал меня как тренера каждый опыт. Я всегда экспериментировал со своими тактическими решениями", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, Юве неожиданно вылетел в 1/8 финала ЛЧ от Порту. В Серии А подопечные Пирло расположились на третьей строчке, отставая от Интера на 10 очков.

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