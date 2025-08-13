Ювентус провел товарищеский матч со своей молодежной командой NextGen (2:0). Читайте подробности на "Футбол 24".

Ювентус обыграл NextGen со счетом 2:0 благодаря голам Дугласа Луиса и Душана Влаховича, однако серб подвергся громким насмешкам со стороны болельщиков.

Так, некоторые из тифози издевались и кривлялись, когда Влахович забил гол, а сам серб демонстративно даже не попытался отпраздновать гол. Его контракт истекает в конце сезона, и Ювентус спешит избавиться от его, прежде чем он уйдет в качестве свободного агента следующим летом.

В конце первого тайма полузащитник Фабио Миретти получил травму. Матч был прерван на 52-й минуте из-за традиционного вторжения болельщиков на поле.

