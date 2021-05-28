Андреа Пирло после провального сезона во главе Ювентуса остался без работы. Клуб официально подтвердил прекращение сотрудничества.

Пирло покинул свою тренерскую должность в Ювентусе, сообщает официальный сайт клуба. "Бьянконери" решили, что эксперимент оказался неудачным, и команде нужен более опытный специалист.

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Отметим, что его контракт был рассчитан до лета 2022 года, но руководство туринцев решило не давать второй шанс юному наставнику. Клуб выразил слова благодарности Пирло, подчеркнув, что это был его первый опыт в статусе тренера.

Отметим, что Ювентус за сезон под руководством Пирло добыл Суперкубок и Кубок Италии, но провалился в Серии А и Лиге чемпионов. Ожидается, что его сменит Массимилиано Аллегри.

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