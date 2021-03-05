Бентанкур стал единственным игроком "Старой синьоры", который сдал положительный тест на коронавирус в ходе недавнего медобследования, сообщает официальный сайт Ювентуса.

Матч Серии А перенесен из-за вспышки коронавируса

Хавбека уже поместили на карантин, у него нет никаких симптомов COVID-19. Отметим, что ранее болезнь обнаружили у одного из клубных работников. Ювентус находится в контакте с соответствующими органами здравоохранения для определения эффективной реализации протоколов, необходимых для проведения тренировочной и соревновательной деятельности команды.

К слову, следующий матч туринцы проведет 6 марта, соперником Роналду и Ко станет римский Лацио.

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