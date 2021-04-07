Защитник сдал два подряд негативных теста на коронавирус, и теперь может вернуться к тренировкам, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Впрочем, у туринцев на самоизоляции остаются Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески. Участие Демираля в сегодняшнем матче с Наполи под вопросом, поскольку он только сегодня сможет приступить к тренировкам в общей группе.

К слову, турок провел 23 матча в составе Ювентуса в текущем сезоне, отметившись 1 результативной передачей.

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