Ювентус объявил о возвращении защитника перед принципиальным поединком с Наполи
13:01 - Читати українською
Защитник Ювентуса Мери Демираль вернулся к тренировкам в общей группе.
Защитник сдал два подряд негативных теста на коронавирус, и теперь может вернуться к тренировкам, сообщает официальный сайт Ювентуса.
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Впрочем, у туринцев на самоизоляции остаются Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески. Участие Демираля в сегодняшнем матче с Наполи под вопросом, поскольку он только сегодня сможет приступить к тренировкам в общей группе.
К слову, турок провел 23 матча в составе Ювентуса в текущем сезоне, отметившись 1 результативной передачей.
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