Ювентус на официальном сайте сообщил о подписании 25-летней швейцарской нападающей Алиши Леманн.

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Контракт с футболисткой рассчитан на 3 года. Интересно, что не так давно в Турин перебрался бразилец Дуглас Луис, который является парнем Леманн. В соглашении также было условие, что Алиша должен перебраться в Ювентус.

Отметим, что благодаря своей яркой внешности Алиша Леманн является самой популярной футболисткой в Instagram, имея 16,7 млн подписчиков. Кроме Астон Виллы Леманн поиграла за Янг Бойз, Эвертон и Вест Хэм.

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