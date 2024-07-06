Ювентус объявил о трансфере самой популярной футболистки мира
6 июля 14:50 - Читати українською
Швейцарская нападающая Алиша Леманн стала игроком туринского Ювентуса.
Ювентус на официальном сайте сообщил о подписании 25-летней швейцарской нападающей Алиши Леманн.
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Контракт с футболисткой рассчитан на 3 года. Интересно, что не так давно в Турин перебрался бразилец Дуглас Луис, который является парнем Леманн. В соглашении также было условие, что Алиша должен перебраться в Ювентус.
Отметим, что благодаря своей яркой внешности Алиша Леманн является самой популярной футболисткой в Instagram, имея 16,7 млн подписчиков. Кроме Астон Виллы Леманн поиграла за Янг Бойз, Эвертон и Вест Хэм.
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