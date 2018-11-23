Ювентус объявил о перестановках в руководстве после ухода Маротты

В структуре туринского Ювентуса произошли кадровые изменения после того, как клуб покинули генеральный и финансовый директора – Джузеппе Маротта и Альдо Мацция.

В руководстве "зебр" произошли структурные изменения, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Отныне организация в клубе разделена на три ветви: спортивную, за которую будет отвечать спортивный директор Фабио Паратичи, финансовую – Джорджо Риччи, сервисную – Марк Ре.

Работу этих функционеров будут координировать президент и вице-президент туринцев, которые подотчетны совету директоров клуба. Отметим, что организационные изменения в Юве обусловленны тем, что экс-гендиректор "Старой синьоры" Джузеппе Маротта начал работать генеральным директором Интера – самого принципиального соперника туринского гранда.