"Старая синьора" наконец определилась с наставником, который станет преемником Массимилиано Аллегри на тренерском мостике туринцев.

Новым главным тренером Ювентуса стал Тьягу Мотта, сообщает официальный сайт "бьянконери".

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41-летний специалист подписал с туринцами соглашение до 30 июня 2027 года. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Напомним, Мотта начал тренерскую карьеру в 2018 году в молодежной команде ПСЖ. Впоследствии перебрался в Италию, где возглавил Дженоа. Впоследствии была Специя и Болонья, которую он сумел вывести впервые в истории в Лигу чемпионов, финишировав в Серии А на пятом месте.

Предыдущим тренером Ювентуса был Массимилиано Аллегри, которого уволили 17 мая из-за поведения во время и после финала Кубка Италии (он возглавлял команду с мая 2021 года).

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