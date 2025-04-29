Ювентус продлил контракт с Миликом, благодаря чему обеспечит себе финансовую устойчивость. Как информирует Gazzetta dello Sport, таким образом "Старая синьора" равномерно распределила зарплату поляка на два года.

Ювентус на пороге грандиозной распродажи – лишь Лига чемпионов спасет претендента на Судакова от потерь

Продление контракта позволило клубу снизить расходы на футболиста, который гарантированно получил бы еще 3,5 миллиона евро чистыми за свой последний сезон по контракту. Таким образом, вместо этого сезонная зарплата игрока уменьшится вдвое, а гипотеза о том, что после выздоровления с ним можно будет достичь соглашения о досрочном расторжении контракта, остается в силе.

Ювентус хочет выплатить Милику 1,75 млн евро и распрощаться с ним.

Наполи благодаря Мактоминаю ушел в отрыв на вершине Серии А, Ретеги побил рекорд Индзаги, Коваленко проиграл "фиалкам"