Контрольный матч

Ювентус – Реджана – 2:2

Голы: Консейсау, 23, Влахович, 47 – Гирма, 22, Гондо, 72

Ювентус начал предсезонную подготовку с домашней ничьей 2:2 в товарищеском матче с Реджаной. Команда Игора Тудора пропустила первой, переломила счет благодаря голам Консейсау и Влаховича (серб также попал в перекладину), а за двадцать минут до конца матча упустила победу.

Довбик может перейти в самый титулованный клуб Италии – Рома готова существенно снизить цену

Игорь Тудор использовал в этом матче два разных состава – как основных игроков, так и резервистов. Главной новостью стало появление Глейсона Бремера в центре обороны спустя триста дней после его серьезной травмы колена. Бразилец, который пребывает даже в лучшей форме, чем его товарищи по команде, не сдерживается в единоборствах и подкатах. Также были обнадеживающие сигналы от нового нападающего Джонатана Дэвида, который в первом тайме дважды был близок к тому, чтобы забить.

Как информирует GdS, Юве дважды пропустил от скромного соперника, потому что был "ослаблен физически после недели двойных тренировок". По итогам сезона 2024/25 Реджана заняла 13-е место в Серии В.

Довбык помог Роме победить в контрольном матче – он поучаствовал в голе и заработал желтую