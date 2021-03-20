"Мы еще не думали об этом, у него еще один год по контракту, и мы рады, что он может продолжать играть с нами.

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Ни на техническом, ни на тактическом уровне мы пока не думали о его будущем. Мы концентрируемся на этом сезоне и хотим завершить его наилучшим образом. Кроме того, Роналду забил много голов, это бесспорно", – цитирует Пирло DiMarzio.

В текущем сезоне Серии А 36-летний Роналду провел 23 матча, в которых отметился 23-ю голами.

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