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Ювентус не сможет рассчитывать на трех игроков основы в полуфинале Кубка Италии против Милана

18:19 84 Читати українською
Ювентус не сможет рассчитывать на трех игроков основы в полуфинале Кубка Италии против Милана
Игуаин и Роналду / АР

Главный тренер Ювентуса Мурицио Сарри определился со списком игроков на домашний матч 1/2 финала Кубка Италии.

 

Полная заявка состоит из 23 игроков, сообщает официальный Twitter туринцев.

Сарри признался о проблеме в атакующем звене Ювентуса

Ювентус не сможет рассчитывать на Кьеллини, Рэмзи и Игуаина, которые не успели набрать форму после трех месяцев перерыва. Защитник Мэри Демираль также не сыграет – турок еще полностью не залечил свою травму крестообразных связок.

Напомним, поединок Ювентус – Милан состоится сегодня, начало в 22:00 по Киеву. В первом матче команды расписали ничью 1:1.

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Кубок Италии 2018/19 Ювентус - Милан Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Италия Кубок Италии
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