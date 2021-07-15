"Никто из представителей Роналду не сообщал нам, что он хочет уйти из клуба. Я ожидаю, что он продолжит играть у нас. Ждем, что 25 июля он вернется из отпуска", – цитирует Недведа журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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После Евро-2020 в сети появились слухи, что 36-летний португалец заинтересован в смене клуба. Главными претендентами на Роналду называли ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Напомним, в 2018-м Юве заплатил Реалу за Криша 117 млн евро, его действующий контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

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