В лагере Ювентуса не паникуют из-за новjq волны слухов об уходе Криштиану Роналду.

Тренерский штаб Ювентуса заинтересован в услугах Криштиану Роналду на ближайший сезон, сообщает Sky Sports.

Роналду и Ювентус готовы прекратить сотрудничество – существует одно препятствие

36-летний португалец не разговаривал с боссами клуба о своем уходе, а Юве не получал никаких запросов по трансферу звездного форварда. Криштиану вместе с другими игроками "Старой Синьоры" продолжает подготовку к новому сезону.

Действующий контракт Роналду с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го. В прошлом сезоне Серии А Криш провел 33 матча, в которых отметился 29-ю голами.

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