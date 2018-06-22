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Ювентус не планирует продавать Пьянича

19 июня 09:58 54 Читати українською
Ювентус не планирует продавать Пьянича
Миралем Пьянич / Фото Getty Images

Вероятно, полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич останется в туринском клубе.

Руководство Ювентуса не рассматривает варианта продажи полузащитника Миралема Пьянича во время летнего межсезонья, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Клуб не будет рассматривать предложения по трансферу боснийца. Также Ювентус работает над улучшением контракта для футболиста. По информации издания, чемпионы Италии могут увеличить зарплату Миралему с 4,5 млн евро до 6 млн.

Пьянич в соцсетях отреагировал на новость об интересе Барселоны

Соглашение Пьянича с туринским клубом заканчивается в 2021. В Ювентус он перешел летом 2016 с Ромы за 32 млн евро.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек был основным игроком команды. На его счету 44 матча во всех турнирах за туринцев и 7 забитых мячей.

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Трансферы Италия Трансферы Чемпионата Италии Ювентус Ювентус Миралем Пьянич Миралем Пьянич
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