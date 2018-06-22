Ювентус не планирует продавать Пьянича

Вероятно, полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич останется в туринском клубе.

Руководство Ювентуса не рассматривает варианта продажи полузащитника Миралема Пьянича во время летнего межсезонья, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Клуб не будет рассматривать предложения по трансферу боснийца. Также Ювентус работает над улучшением контракта для футболиста. По информации издания, чемпионы Италии могут увеличить зарплату Миралему с 4,5 млн евро до 6 млн.

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Соглашение Пьянича с туринским клубом заканчивается в 2021. В Ювентус он перешел летом 2016 с Ромы за 32 млн евро.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек был основным игроком команды. На его счету 44 матча во всех турнирах за туринцев и 7 забитых мячей.