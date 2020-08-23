Ювентус не может разорвать контракт с Сарри – туринцы стремятся серьезно сэкономить

Сарри отказывается разрывать соглашение с Ювентусом по обоюдному согласию, сообщает La Stampa.

Ювентус должен выплатить впечатляющую компенсацию Сарри

Отмечается, что несмотря на увольнение, специалист все еще имеет действительный контракт с туринцами до 2022 года, по которому должен получить по 5,5 млн евро в год. В случае разрыва по обоюдному согласию Сарри не получит никакой компенсации.

К слову, Ювентус под руководством Сарри стал чемпионом Италии, однако уступил в финале Кубка Италии и в Суперкубке.

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