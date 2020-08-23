toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ПСЖ - БАВАРИЯ ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ювентус не может разорвать контракт с Сарри – туринцы стремятся серьезно сэкономить

06:00 - Читати українською
Ювентус не может разорвать контракт с Сарри – туринцы стремятся серьезно сэкономить
Маурицио Сарри / Reuters

Бывший наставник Ювентуса Маурицио Сарри создает неприятности "старой синьоре" своим неуступчивым характером.

Сарри отказывается разрывать соглашение с Ювентусом по обоюдному согласию, сообщает La Stampa.

Ювентус должен выплатить впечатляющую компенсацию Сарри

Отмечается, что несмотря на увольнение, специалист все еще имеет действительный контракт с туринцами до 2022 года, по которому должен получить по 5,5 млн евро в год. В случае разрыва по обоюдному согласию Сарри не получит никакой компенсации.

К слову, Ювентус под руководством Сарри стал чемпионом Италии, однако уступил в финале Кубка Италии и в Суперкубке.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ

blog_ava
Зинченко: Гвардиола даже не зашел в раздевалку после поражения от Лиона
06:30
965
Теги
Италия Ювентус Ювентус Маурицио Маурицио Сарри
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов
    Ліга чемпіонів — 08:00366 ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов
13
час
:
27
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?