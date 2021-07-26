В лагере туринского клуба решили не садиться за стол переговоров с Криштиану Роналду относительно продолжения сотрудничества.

Ювентус не будет продолжать с Криштиану Роналду контракт, который завершается уже летом 2022-го, сообщает Sky Sports.

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Причиной этого непопулярного решения является высокая зарплата 36-летнего португальца. Сам Криштиану с пониманием отнесся к этой информации и пообещал, что это никак не повлияет на его желание помочь Ювентусу побеждать в ближайшем сезоне.

Напомним, в 2018 году Юве приобрел Роналду у Реала за 117 млн евро.

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