Ювентус на своем официальном сайте объявил о назначении Франсуа Модесто новым техническим директором. Ранее он работал на аналогичной должности в Монце.

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47-летний француз покинул бывший клуб в январе 2025-го, после чего был без работы. До Монцы Модесто работал на аналогичной должности в Ноттингем Форест, а до этого был главой скаутинга и спортивным директором Олимпиакоса.

"Модесто будет играть ключевую роль в координации технической зоны (анализ матчей, медицинский отдел, отдел результативности и психологии), а также штаба Игоря Тудора, помогая укреплять спортивную идентичность клуба", – отметил генеральный менеджер Юве Дамьен Комолли.

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